2020-02-13T17:08:15+03:00
Общество

Житель Брянска взял кредит на умершего родственника

Подозреваемый оформил заем через онлайн-сервис
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Злостного неплательщика вычислила служба безопасности банка.Злостного неплательщика вычислила служба безопасности банка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Брянец оформил кредит на имя своего почившего родственника. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в полицию обратились представители крупной банковской организации.

Служба безопасности банка вычислила злостного неплательщика – 56-летнего жителя Советского района Брянска. Причем мужчина умер еще год назад, а через три месяца на его имя кто-то оформил заем через онлайн-сервис.

- Через два дня задержали мошенника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался 29-летний местный житель – близкий родственник умершего «неплательщика».

Мужчина во всем признался. По статье «Мошенничество» ему грозит до двух лет лишения свободы. Также он должен возместить банку 55 000 рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске продолжают строить дорогу между Фокинкой и Володаркой
Брянцев предупредили о неработающем светофоре на улицах Костычева и Горбатова
В Брянске «скрытые» патрули проследят за пьяными водителями
В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт
Часть брянских аптек стали бесплатно раздавать медицинские маски
В Брянской области приступили к ремонту многоэтажек
Житель Брянска взял кредит на умершего родственника
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Уголовное дело чиновника из брянской мэрии Дениса Шарова передали в суд
В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Подсолнушек»
БМЗ увеличил реализацию продукции почти в полтора раза
В брянском «Динамо» появились два новых игрока
Россельхознадзор: почти половина молочки в брянских школах и детсадах - подделка
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
О гибели юного бодибилдера из Брянска рассказали экстрасенсы
Брянским школьникам будут давать горячее питание с 1 сентября
В Брянской области родителям выпускников предложили сдать ЕГЭ