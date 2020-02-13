Житель Брянска взял кредит на умершего родственника
Брянец оформил кредит на имя своего почившего родственника. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в полицию обратились представители крупной банковской организации.
Служба безопасности банка вычислила злостного неплательщика – 56-летнего жителя Советского района Брянска. Причем мужчина умер еще год назад, а через три месяца на его имя кто-то оформил заем через онлайн-сервис.
- Через два дня задержали мошенника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался 29-летний местный житель – близкий родственник умершего «неплательщика».
Мужчина во всем признался. По статье «Мошенничество» ему грозит до двух лет лишения свободы. Также он должен возместить банку 55 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU