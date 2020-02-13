О гибели юного бодибилдера из Брянска рассказали экстрасенсы
О загадочной гибели 16-летнего парня из Брянска рассказали на одном из федеральных каналов в программе "Последние 24 часа". Выпуск от 12 февраля был посвящен бодибилдеру Максиму Сошенкову.
Расследование смерти парня доверили экстрасенсам Николь Кузнецовой и Юлию Котову. Напомним, трагедия произошла в Брянске осенью прошлого года. По версии следствия, молодой человек сорвался с крыши многоэтажки. Его тело нашли на козырьке дома.
Ясновидящие поговорили с близкими и друзьями погибшего и согласились с официальной версией гибели парня.
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ИСТОЧНИК KP.RU