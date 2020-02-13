Брянским школьникам будут давать горячее питание с 1 сентября
В Брянской области всех учеников начальной школы будут обеспечивать горячим питанием уже с 1 сентября. Об этом говорили на заседании комитета Думы по образованию, науке, культуре и СМИ.
Директор областного департамента образования и науки Елена Егорова рассказала, что питание детей организовали во всех школах региона.В 487 образовательных учреждениях есть собственные столовые с пищеблоком, а в 55 - действуют столовые с буфет-раздаточными. Надзорные органы проводили проверки. Нарушителям выданы предписания об устранении недочетов.
Из областного бюджета на горячие обеды для школьников выделили больше 250 миллионов рублей. Таким образом, с 1 сентября на Брянщине поручение президента выполнят, отметили в пресс-службе областной Думы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU