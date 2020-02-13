2020-02-13T12:59:17+03:00
Общество

В Брянской области родителям выпускников предложили сдать ЕГЭ

Взрослым предстоит проверить свои знания истории
Мария Дедкова
Поделиться:
Для акции разработали сокращенные варианты КИМов.Для акции разработали сокращенные варианты КИМов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области до 2 марта будет проходить акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослым предложат сдать экзамен вместо выпускников.

В Брянске ЕГЭ родители напишут 18 февраля в лицее № 1 имени А. С. Пушкина. Участники проверят свои знания по истории. Для акции разработали сокращенные варианты КИМов.

- В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Они смогут увидеть как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях,как выглядят рабочие места, как происходит печать и сканирование КИМов и как выглядят задания по истории.

ВАЖНО

Чтобы поучаствовать в акции, нужно обратиться до 17 февраля к директору школы, в которой учится ребенок, или в департамент образования и науки Брянской области по телефону: 8(4832)58-73-07. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БМЗ увеличил реализацию продукции почти в полтора раза
В брянском «Динамо» появились два новых игрока
Россельхознадзор: почти половина молочки в брянских школах и детсадах - подделка
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
О гибели юного бодибилдера из Брянска рассказали экстрасенсы
Брянским школьникам будут давать горячее питание с 1 сентября
В Брянской области родителям выпускников предложили сдать ЕГЭ
ВТБ развивает сотрудничество с группой КИВИ в области документарных операций
После ДТП с маршруткой и скорой в Брянске в больницу попали два человека
Стартовала продажа билетов из Брянска в Сочи и Краснодар на лето
БМЗ возглавил новый генеральный директор
Жители Брянска могут подарить книги детским библиотекам
Покупайте мебель в ТЦ "Успех" и выиграйте автомобиль!
Брянскому убийце сотрудников спецсвязи дали пожизненный срок
В Брянске детям-сиротам обещают подарить 52 квартиры
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
В Жуковке пенсионерка украла возле банкомата кошелек
Депутаты Госдумы почтили память десантников
В Сельцо двое подростков разворовали киоск «Союзпечати»
Магазин «Суражанка» предлагает сезонные скидки
В Брянске на «зебре» иномарка сбила подростка
Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!
В Брянске футболисту дали 10,5 лет колонии за распространение наркотиков и пьяную езду
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь!
В Клинцах на бухгалтера детской школы искусств завели два уголовных дела