В Брянской области родителям выпускников предложили сдать ЕГЭ

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:59:17+03:00

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В Брянской области до 2 марта будет проходить акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослым предложат сдать экзамен вместо выпускников.

В Брянске ЕГЭ родители напишут 18 февраля в лицее № 1 имени А. С. Пушкина. Участники проверят свои знания по истории. Для акции разработали сокращенные варианты КИМов.

- В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Они смогут увидеть как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях,как выглядят рабочие места, как происходит печать и сканирование КИМов и как выглядят задания по истории.

ВАЖНО

Чтобы поучаствовать в акции, нужно обратиться до 17 февраля к директору школы, в которой учится ребенок, или в департамент образования и науки Брянской области по телефону: 8(4832)58-73-07. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU