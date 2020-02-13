2020-02-13T15:31:56+03:00
Общество

В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Подсолнушек»

Сюда смогут ходить 55 малышей
Мария Дедкова
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В новый детсад закупили современное оборудование, пособия и интерактивные игрушки.В новый детсад закупили современное оборудование, пособия и интерактивные игрушки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске 13 февраля прошло торжественное открытие пристройки к детсаду "Подсолнушек". На церемонии побывали руководители города и области.

Пристройка предназначена для ребятишек до трех лет. Сюда смогут приходить 55 мальчишек и девчонок, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

На возведение нового здания потратили около 47 миллионов рублей. Около половина денег выделила область.

В новый детсад закупили современное оборудование, пособия и интерактивные игрушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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