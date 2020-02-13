В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Подсолнушек»
В Брянске 13 февраля прошло торжественное открытие пристройки к детсаду "Подсолнушек". На церемонии побывали руководители города и области.
Пристройка предназначена для ребятишек до трех лет. Сюда смогут приходить 55 мальчишек и девчонок, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
На возведение нового здания потратили около 47 миллионов рублей. Около половина денег выделила область.
В новый детсад закупили современное оборудование, пособия и интерактивные игрушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU