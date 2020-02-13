Стартовала продажа билетов из Брянска в Сочи и Краснодар на лето
Расписание полетов осталось прежним
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12 февраля начали продавать билеты из Брянска в Сочи и Краснодар на летний период. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут" по вторникам и субботам. Расписание полетов осталось прежним, сообщили на сайте авиаперевозчика.
Цена билета в Сочи начинается от 2580 рублей. В Краснодар пока можно улететь за 1080 рублей.
Напомним, на днях открыли продажи билетов в Крым. Цена билета в Симферополь превышае6т шесть тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU