2020-02-12T15:17:27+03:00
Общество

В Сельцо двое подростков ограбили киоск «Союзпечати»

Юные преступники забрали кассовый аппарат, жвачку и камеру видеонаблюдения
Ольга УМАРОВА
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Киоск ограбили во вторник, 11 февраля.Киоск ограбили во вторник, 11 февраля.Фото: Ольга УМАРОВА
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В брянском городе Сельцо ограбили киоск «Союзпечати». Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 11 февраля, в районе железнодорожной станции.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», преступники орудовали около часа – с 10.30 до 11.30. Их добычу составил кассовый аппарат стоимостью 40 тысяч рублей, пачки жевательной резинки и других сладостей.

Последнее указывает на то, что на грабеж пошли юные горожане. Однако к преступлению они подготовились «по-взрослому», а именно: прибрали к рукам еще и камеру видеонаблюдения, которая находилась внутри ларька.

Впрочем, сами записи не пострадали. Они оказались в распоряжении владельцев брянской «Союзпечати» и сотрудников полиции.

- На видео попали двое подростков, информация об их задержании уточняется, - рассказали представители брянской сеть киосков "Союзпечать". - Также мы подсчитываем сумму ущерба, предварительно она составляет 60 тысяч рублей. Примечательно, что киоск находится в многолюдном месте. Рядом – охраняемое здание вокзала и дежурный пункт. Киоск грабили почти час и никто не среагировал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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