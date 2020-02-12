В Брянске на «зебре» иномарка сбила подростка

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:13:34+03:00

Авария случилась около семи утра во вторник. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске в ДТП пострадал 16-летний подросток. Авария случилась около семи утра во вторник, 11 февраля, на улице Бежицкой.

По предварительной версии ОГИБДД, 26-летний водитель «Дэу Нексиа» ехал со стороны улицы Делегатской в сторону улицы Ульянова. Пострадавший парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С диагнозом «перелом большеберцовой кости» подростка положили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU