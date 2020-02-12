В Брянске на «зебре» иномарка сбила подростка
В Брянске в ДТП пострадал 16-летний подросток. Авария случилась около семи утра во вторник, 11 февраля, на улице Бежицкой.
По предварительной версии ОГИБДД, 26-летний водитель «Дэу Нексиа» ехал со стороны улицы Делегатской в сторону улицы Ульянова. Пострадавший парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- С диагнозом «перелом большеберцовой кости» подростка положили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU