На трассе под Брянском образовалась пробка из-за рассыпанных кирпичей
Свой груз частично "потерял" грузовик
Скриншот с видео vk.com, Виталий Могилевский
Изменить размер текста:
Утром 12 февраля на трассе в селе Супонево образовалась пробка. Ее причиной стал неосмотрительный водитель грузовика. Из машины на проезжую часть вывалились кирпичи.
О случившемся рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. Проезжая часть оказалась частично заблокированной.
Водитель поспешил исправить ситуацию и стал собирать упавший груз. Но автомобилисту, как отмечают брянцы, понадобится много времени, чтобы устранить последствия случившегося.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU