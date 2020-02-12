На трассе под Брянском образовалась пробка из-за рассыпанных кирпичей

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:29:39+03:00

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Утром 12 февраля на трассе в селе Супонево образовалась пробка. Ее причиной стал неосмотрительный водитель грузовика. Из машины на проезжую часть вывалились кирпичи.

О случившемся рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. Проезжая часть оказалась частично заблокированной.

Водитель поспешил исправить ситуацию и стал собирать упавший груз. Но автомобилисту, как отмечают брянцы, понадобится много времени, чтобы устранить последствия случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU