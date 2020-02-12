2020-02-12T11:34:53+03:00
Спорт

В Брянске на гонку «Лыжня России-2020» выйдут пять тысяч человек

Соревнования перенесли на 29 февраля из-за погоды
Ольга УМАРОВА
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Соревнования стартуют в 12.00.Соревнования стартуют в 12.00.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске на Кургане Бессмертия проведут традиционную лыжную гонку «Лыжня России-2020». Как сообщает пресс-служба областного правительства, из-за погоды состязания перенесли на последний день зимы - 29 февраля.

Массовый «лыжный забег» на Брянщине устраивают с 1982 года. А в 2005-м регион присоединился ко Всероссийской акции «Лыжня России».

Торжественная церемония открытия состоится в 11.40 на Кургане. Начало - в 12.00.

- На старт выйдет около пяти тысяч человек, - рассказали в пресс-службе. -В «Лыжне России» примут участие как профессиональные лыжники, так и любители, ограничений по возрасту нет. Для каждой категории участников подобраны соответствующие дистанции. Также в этом зимнем празднике будут участвовать представители областных департаментов, управлений, организаций и предприятий.

Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место, получат медали, дипломы и памятные призы Перед состязаниями в Брянске во всех районах области пройдут свои лыжные гонки – если погода снова не подкачает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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