В Брянске на гонку «Лыжня России-2020» выйдут пять тысяч человек

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:34:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на Кургане Бессмертия проведут традиционную лыжную гонку «Лыжня России-2020». Как сообщает пресс-служба областного правительства, из-за погоды состязания перенесли на последний день зимы - 29 февраля.

Массовый «лыжный забег» на Брянщине устраивают с 1982 года. А в 2005-м регион присоединился ко Всероссийской акции «Лыжня России».

Торжественная церемония открытия состоится в 11.40 на Кургане. Начало - в 12.00.

- На старт выйдет около пяти тысяч человек, - рассказали в пресс-службе. -В «Лыжне России» примут участие как профессиональные лыжники, так и любители, ограничений по возрасту нет. Для каждой категории участников подобраны соответствующие дистанции. Также в этом зимнем празднике будут участвовать представители областных департаментов, управлений, организаций и предприятий.

Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место, получат медали, дипломы и памятные призы Перед состязаниями в Брянске во всех районах области пройдут свои лыжные гонки – если погода снова не подкачает.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU