2020-02-12T10:44:25+03:00
Общество

В Брянском госуниверситете выберут самую красивую студентку

Конкурс пройдет 5 марта
Мария Дедкова
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Фото: официальный сайт БГУ имени Ивана ПетровскогоФото: официальный сайт БГУ имени Ивана Петровского
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В Брянске начался отбор на конкурс "Краса БГУ-2020". За титул самой красивой студентки поборются представительницы всех факультетов вуза.

Финал состоится 5 марта, сообщили в соцсетях организаторы. Концерт и торжественная церемония награждения пройдет в актовом зале Брянского госуниверситета.

Напомним, в прошлом году конкурс выиграла Карина Акулова, студентка третьего курса факультета иностранных языков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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