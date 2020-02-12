В Брянском госуниверситете выберут самую красивую студентку
Конкурс пройдет 5 марта
Фото: официальный сайт БГУ имени Ивана Петровского
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В Брянске начался отбор на конкурс "Краса БГУ-2020". За титул самой красивой студентки поборются представительницы всех факультетов вуза.
Финал состоится 5 марта, сообщили в соцсетях организаторы. Концерт и торжественная церемония награждения пройдет в актовом зале Брянского госуниверситета.
Напомним, в прошлом году конкурс выиграла Карина Акулова, студентка третьего курса факультета иностранных языков.
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ИСТОЧНИК KP.RU