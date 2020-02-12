В Брянске таксист без документов покалечил двух студенток

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:49:41+03:00

Пострадавшие – две 18-летние студентки одного из брянских вузов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске в ДТП попало такси «Убер». Как сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску, авария произошла 11 февраля около трех ночи по улице Объездной.

Пострадавшие – две 18-летние студентки одного из брянских вузов. По предварительной версии, девушки были пассажирками Рено Логан (такси «Uber»). Легковушка ехала в направлении от улицы Бежицкой к улице Авиационной. Водитель не справился с управлением, врезался в бордюр и дорожный знак.

Как уточнили в областной Госатоинспекции, у одной из девушек - ушиб челюсти и подозрение на сотрясение мозга.

- На автомобилиста составили административные материалы, - рассказали в ОГИБДД. – У него не было документов на право управления машиной и страхового полиса ОСАГО.

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ИСТОЧНИК KP.RU