Брянская полиция ищет обманутых дольщиков
Полицейские разыскивают обманутых дольщиков, которые купили квартиры в строящихся домах по улице Степной и Желябова в Брянске.
Правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».
По версии следствия, строительная фирма «Брянскстройразвитие» заключала с гражданами договоры долевого участия в возведении двух домов: по улице Степной, 2Б и улице Желябова, 1. При этом часть полученных от дольщиков денег она похитила, а своих обязательств не исполнила, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Сейчас в полицию обратились 350 потерпевших. Правоохранители продолжают искать тех, кого обманул застройщик. Рассказать о мошенничестве можно, обратившись в региональное УМВД (Брянск, проспект Ленина, 18) или в ближайшее территориальное подразделение полиции. Также для звонка доступен телефон: 8(4832) 66−73−48.
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ИСТОЧНИК KP.RU