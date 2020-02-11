Борьбу со снегом в Брянске вели 80 машин и две сотни человек

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:41:09+03:00

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80 единиц коммунальной техники и почти 200 человек ликвидировали последствия снегопада в Брянске утром во вторник, 11 февраля. Отчет о проведенной работе в городе распространила пресс-служба мэрии.

Обильный снегопад начался в Брянске вечером накануне. В 21.00 10 февраля работы по расчистке улиц начали 32 КДМ. Они посыпали песко-соляной смесью проезжую часть автомобильных дорог во всех районах города. Параллельно началась уборка тротуаров, ее вели 10 единиц малогабаритной техники. Из-за продолжительности снегопада обрабатывать улицы пришлось несколько раз за ночь. Максимально плотную посыпку произвели в 05.00 утра, когда снегопад усилился.

В общей сложности дорожники израсходовали 880 кубометров такой смеси.

Работы продолжились и утром. К 07.00 на улицы города вышли уже 80 машин. В их числе были КДМ, тракторы, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Также снег убирали 199 человек. Традиционно они расчищали остановки и подходы к пешеходным переходам.

– Также организовали работу по уборке снега на территории школ, детских садов и расчистке подходов к ним, а также иным социально-значимым объектам, – уточнили в пресс-службе. – Уборку снега во дворах многоквартирных домов производили силами управляющих компаний и ТСЖ.

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ИСТОЧНИК KP.RU