2020-02-11T16:41:09+03:00
Общество

Борьбу со снегом в Брянске вели 80 машин и две сотни человек

Дорожники израсходовали 880 кубометров песко-соляной смеси за ночь
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Машины посыпали песко-соляной смесью проезжую часть автомобильных дорог во всех районах города.Машины посыпали песко-соляной смесью проезжую часть автомобильных дорог во всех районах города.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

80 единиц коммунальной техники и почти 200 человек ликвидировали последствия снегопада в Брянске утром во вторник, 11 февраля. Отчет о проведенной работе в городе распространила пресс-служба мэрии.

Обильный снегопад начался в Брянске вечером накануне. В 21.00 10 февраля работы по расчистке улиц начали 32 КДМ. Они посыпали песко-соляной смесью проезжую часть автомобильных дорог во всех районах города. Параллельно началась уборка тротуаров, ее вели 10 единиц малогабаритной техники. Из-за продолжительности снегопада обрабатывать улицы пришлось несколько раз за ночь. Максимально плотную посыпку произвели в 05.00 утра, когда снегопад усилился.

В общей сложности дорожники израсходовали 880 кубометров такой смеси.

Работы продолжились и утром. К 07.00 на улицы города вышли уже 80 машин. В их числе были КДМ, тракторы, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Также снег убирали 199 человек. Традиционно они расчищали остановки и подходы к пешеходным переходам.

– Также организовали работу по уборке снега на территории школ, детских садов и расчистке подходов к ним, а также иным социально-значимым объектам, – уточнили в пресс-службе. – Уборку снега во дворах многоквартирных домов производили силами управляющих компаний и ТСЖ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борьбу со снегом в Брянске вели 80 машин и две сотни человек
В Брянске горожанку осудят за второе по счету убийство
В Брянской области на карантин по ОРВИ закрыли три класса и две группы в детсадах
ГИБДД: В ДТП под Брянском погиб 20-летний парень
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Брянской области проведут ревизию строек учреждений здравоохранения
В Брянске домушник вынес из квартиры деньги и жемчужные бусы
В Унече пьяный брянец расправился с отцом из-за долга
Соцсети: в массовом ДТП у Орлика под Брянском погиб мужчина
В Брянске за сутки поймали двух пьяных водителей
Брянск встал в огромной пробке на выезде из Володарки
Из Брянска планируют организовать полеты в Белгород, Воронеж и Геленджик
В Брянске изменится схема движения троллейбуса №9
В Брянске на проспекте Станке Димитрова ограничат стоянку
В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Капелька»
Брянцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник
Брянцев напугал дым от сжигания мусора вблизи БМЗ
В Брянске пешеходы нарушили ПДД сотню раз за выходные
В Брянске горожанка лишилась 740 тысяч рублей, сдав жилье
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
В Брянске приговор обвиняемому в убийстве сотрудников спецсвязи вынесут 12 февраля
Виновнику смертельного ДТП на брянской трассе грозит до 12 лет тюрьмы
ВТБ прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку
В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на красный свет
В Брянском районе при пожаре погибли три человека
В Брянске увековечили память врача Юлии Блинчевской
«Лиза Алерт»: пропавший в Брянске Василий Милишенко погиб
Жители Брянска смастерили детскую площадку