2020-02-11T15:14:12+03:00
Общество

В Брянской области на карантин по ОРВИ закрыли три класса и две группы в детсадах

Главный государственный санитарный врач ввел ограничительные меры в регионе
Мария Дедкова
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Чаще других по области болеют детсадовцы и школьники до 14 лет.Чаще других по области болеют детсадовцы и школьники до 14 лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Брянской области обострилась ситуация по гриппу и ОРВИ. За неделю, с 3 по 9 февраля, к врачам с симптомами простуды обратились 8345 человек. Заболеваемость привысила эпидемический порог на 26,9 процента.В Брянске зарегистрировано 4805 случаев гриппа и ОРВИ.

Чаще других по области болеют детсадовцы и школьники до 14 лет.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Брянской области с 10 февраля ввели ограничительные меры в связи с осложнением эпидситуации.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по области приостановили занятия в трех классах из двух школ. Частично также закрыты две группы в двух детских садах.

Анализы взяли у 524 человек с подозрением на грипп и ОРВИ. Оказалось, 127 проб положительные. "Свиной" грипп подхватили 64 человека, грипп типа В -32 человека, парагрипп - 7, аденовирусную инфекцию- 4, РС-инфекцию-1, риновирусную инфекцию -19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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