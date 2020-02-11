В Брянской области на карантин по ОРВИ закрыли три класса и две группы в детсадах
В Брянской области обострилась ситуация по гриппу и ОРВИ. За неделю, с 3 по 9 февраля, к врачам с симптомами простуды обратились 8345 человек. Заболеваемость привысила эпидемический порог на 26,9 процента.В Брянске зарегистрировано 4805 случаев гриппа и ОРВИ.
Чаще других по области болеют детсадовцы и школьники до 14 лет.
Постановлением Главного государственного санитарного врача по Брянской области с 10 февраля ввели ограничительные меры в связи с осложнением эпидситуации.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по области приостановили занятия в трех классах из двух школ. Частично также закрыты две группы в двух детских садах.
Анализы взяли у 524 человек с подозрением на грипп и ОРВИ. Оказалось, 127 проб положительные. "Свиной" грипп подхватили 64 человека, грипп типа В -32 человека, парагрипп - 7, аденовирусную инфекцию- 4, РС-инфекцию-1, риновирусную инфекцию -19.
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ИСТОЧНИК KP.RU