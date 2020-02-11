2020-02-11T14:39:04+03:00
Происшествия

ГИБДД: В ДТП под Брянском погиб 20-летний парень

По предварительной информации, молодой автомобилист не справился с управлением
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло на объездной дороге под Брянском. Около 7.30 11 февраля столкнулись грузовой и легковые автомобили.

По предварительной информации 20-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" двигался со стороны автодороги Орел-Смоленск в сторону автодороги Брянск-Дятьково. Автомобилист не справился с управлением, уточняют в областной Госавтоинспекции. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Ивеко" под управлением 45-летнего водителя.Легковушку отбросило на свою полосу движения, где она столкнулась с "Вольво" 65-летнего мужчины.

В ДТП погиб 20-летний водитель легковушки. По факту ДТП полицейские продолжают проводить проверку.

Смертельное ДТП в Брянском районе.Видео: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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