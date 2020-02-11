В Брянской области проведут ревизию строек учреждений здравоохранения

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:45:38+03:00

Специалисты решат, что можно реконструировать, а что возводить заново

Изменить размер текста: A A

В Брянской области проведут проверку строек учреждений здравоохранения. Такое распоряжение дал губернатор Александр Богомаз.

После ревизии будет принято решение достраивать и реконструировать старое либо возводить новые.

В прошлом году на строительство и ремонт больниц и поликлиник выделили 519,3 миллиона рублей. В этом году на эти же цели потратят 353,2 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU