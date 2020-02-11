В Брянской области проведут ревизию строек учреждений здравоохранения
Специалисты решат, что можно реконструировать, а что возводить заново
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В Брянской области проведут проверку строек учреждений здравоохранения. Такое распоряжение дал губернатор Александр Богомаз.
После ревизии будет принято решение достраивать и реконструировать старое либо возводить новые.
В прошлом году на строительство и ремонт больниц и поликлиник выделили 519,3 миллиона рублей. В этом году на эти же цели потратят 353,2 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU