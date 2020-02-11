В Унече пьяный брянец расправился с отцом из-за долга

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:44:06+03:00

В пьяной ссоре брянец до смерти забил родного отца. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В брянском городе Унеча местный житель в пьяной ссоре до смерти забил родного отца.

По версии следствия, преступление брянец совершил вечером 7 февраля. 35-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании отца и знакомых. Между родственниками внезапно вспыхнула ссора: отец не спешил возвращать сыну долг. В итоге подозреваемый избил родителя. От полученной травмы головы потерпевший скончался на следующие сутки.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

– Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, – уточнили в пресс-службе регионального СУ СК. – В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU