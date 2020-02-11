2020-02-11T10:43:22+03:00
Общество

Соцсети: в массовом ДТП у Орлика под Брянском погиб мужчина

Несколько машин столкнулись на объездной рядом с Орликом
Анна ЛЕВКИНА
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фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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Сразу несколько автомобилей столкнулись в окрестностях Брянска утром во вторник, 11 февраля. Сообщение о происшествии появилось в соцсетях.

Как уточнили очевидцы, ДТП произошло у поворота на Глинищево с объездной дороги. Это рядом с озером Орлик. Там столкнулись три машины: грузовая и две легковых. Последние особенно сильно пострадали от удара.

На месте работали полицейские и медики.

Официальной информации об аварии пока не поступало. Предварительно, в этом ДТП погиб мужчина, водитель легкового "Фольксвагена".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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