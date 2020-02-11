2020-02-11T10:11:07+03:00
Общество

В Брянске за сутки поймали двух пьяных водителей

Нарушителей отстранили от управления авто
Анна ЛЕВКИНА
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Двух пьяных водителей отстранили от управления автотранспортом в Брянске.Двух пьяных водителей отстранили от управления автотранспортом в Брянске.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Двух пьяных водителей отстранили от управления автотранспортом в Брянске в понедельник, 10 февраля. Оба отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего за сутки в областном центре произошло 12 ДТП без пострадавших (так называемые, «железки»). Также автоинспекторы пресекли 198 нарушений ПДД.

К примеру, в городе дважды ловили автомобилистов без прав. Еще 58 раз штрафовали пешеходов: те переходили дорогу в неположенных местах. В 11 случаях брянцам не уступали дорогу на «зебрах». Трижды лихачи проезжали на красный.

– Восемь протоколов инспекторы ДПС составили на водителей маршруток, – добавили в городском отделе ГИБДД. – Еще восемь на таксистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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