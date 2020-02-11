Брянск встал в огромной пробке на выезде из Володарки
О заторе на дорогах сообщили горожане в соцсетях
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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Сильно затруднено движение автотранспорта на выезде из Володарского района Брянска. Об этом сообщили в соцсетях около 9.00 во вторник, 11 февраля.
Внушительная пробка образовалась от улицы Никитина и до набережной. Горожане предположили, что связно это с большим количеством снега, выпавшем в городе за ночь.
Затор можно наблюдать и на Яндекс.Картах.
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ИСТОЧНИК KP.RU