Брянск встал в огромной пробке на выезде из Володарки

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:45:32+03:00

О заторе на дорогах сообщили горожане в соцсетях

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Сильно затруднено движение автотранспорта на выезде из Володарского района Брянска. Об этом сообщили в соцсетях около 9.00 во вторник, 11 февраля.

Внушительная пробка образовалась от улицы Никитина и до набережной. Горожане предположили, что связно это с большим количеством снега, выпавшем в городе за ночь.

Затор можно наблюдать и на Яндекс.Картах.

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ИСТОЧНИК KP.RU