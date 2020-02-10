2020-02-10T18:05:01+03:00
Общество

В Брянске на проспекте Станке Димитрова ограничат стоянку

Вскоре здесь установят новые дорожные знаки
Мария Дедкова
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В районе домов №№102 и 106 установят новые дорожные знаки.В районе домов №№102 и 106 установят новые дорожные знаки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске на проспекте Станке Димитрова ограничат стоянку. В районе домов №№102 и 106 установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает дорожное управление города. В районе знаков будет работать эвакуатор.

Схема расположения дорожных знаков.

Схема расположения дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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