10 Февр. 2020 2020-02-10T18:05:01+03:00

В районе домов №№102 и 106 установят новые дорожные знаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске на проспекте Станке Димитрова ограничат стоянку. В районе домов №№102 и 106 установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает дорожное управление города. В районе знаков будет работать эвакуатор.

Схема расположения дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU