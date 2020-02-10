2020-02-10T17:49:10+03:00
Общество

В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Капелька»

Сюда купили новые игрушки и оборудование, книги, развивающие пособия
Мария Дедкова
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К слову, на этой неделе в Брянске откроют еще три дошкольных учреждения.К слову, на этой неделе в Брянске откроют еще три дошкольных учреждения.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске открыли ясельную пристройку к детскому саду №158 «Капелька». В новое учреждение будут ходить 55 мальчишек и девчонок в возрасте до трех лет. Сюда купили новые игрушки и оборудование, книги, развивающие пособия.

Заведующей детского сада «Капелька» стала Анна Тарабан, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

К слову, на этой неделе в Брянске откроют еще три дошкольных образовательных учреждения: ясельные пристройки к детским садам №111 «Гнездышко», №125 «Чиполлино» и №129 «Подсолнушек».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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