Брянцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник
Жителей Брянской области предупредили об усилении ветра во вторник, 11 февраля. Порывы его могут достигать 20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.
Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 3 тепла. Местами возможна метель, налипание снега и гололед.
Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии, падение деревьев и ветхих конструкций, увеличение количества дорожных и коммунальных аварий.
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ИСТОЧНИК KP.RU