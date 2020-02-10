Брянцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:45:55+03:00

Они будут достигать 20 метров в секунду

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Жителей Брянской области предупредили об усилении ветра во вторник, 11 февраля. Порывы его могут достигать 20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.

Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 3 тепла. Местами возможна метель, налипание снега и гололед.

Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии, падение деревьев и ветхих конструкций, увеличение количества дорожных и коммунальных аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU