2020-02-10T16:45:55+03:00
Общество

Брянцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник

Они будут достигать 20 метров в секунду
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Жителей Брянской области предупредили об усилении ветра 11 февраля.Жителей Брянской области предупредили об усилении ветра 11 февраля.Фото: УКЛАДОВ Егор
Изменить размер текста:

Жителей Брянской области предупредили об усилении ветра во вторник, 11 февраля. Порывы его могут достигать 20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.

Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 3 тепла. Местами возможна метель, налипание снега и гололед.

Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии, падение деревьев и ветхих конструкций, увеличение количества дорожных и коммунальных аварий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Брянска планируют организовать полеты в Белгород, Воронеж и Геленджик
В Брянске изменится схема движения троллейбуса №9
В Брянске на проспекте Станке Димитрова ограничат стоянку
В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Капелька»
Брянцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник
Брянцев напугал дым от сжигания мусора вблизи БМЗ
В Брянске пешеходы нарушили ПДД сотню раз за выходные
В Брянске горожанка лишилась 740 тысяч рублей, сдав жилье
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
В Брянске приговор обвиняемому в убийстве сотрудников спецсвязи вынесут 12 февраля
Виновнику смертельного ДТП на брянской трассе грозит до 12 лет тюрьмы
ВТБ прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку
В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на красный свет
В Брянском районе при пожаре погибли три человека
В Брянске увековечили память врача Юлии Блинчевской
«Лиза Алерт»: пропавший в Брянске Василий Милишенко погиб
Жители Брянска смастерили детскую площадку