2020-02-10T16:33:08+03:00
Общество

Брянцев напугал дым от сжигания мусора вблизи БМЗ

Версия пожара на территории завода не подтвердилась
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".
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Клубы черного дыма наблюдали брянцы в центре Бежицкого района днем в понедельник, 10 февраля. Такая информация появилась в соцсетях.

Пользователи предположили, что произошел пожар на территории БМЗ. Также в комментариях было много шутливых версий источника дыма.

Однако в реальности никакого ЧП не произошло.

– Пожара на территории завода не было, – заверили в пресс-службе БМЗ. – На соседней площадке попросту жгли строительный мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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