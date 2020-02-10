Брянцев напугал дым от сжигания мусора вблизи БМЗ

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:33:08+03:00

Версия пожара на территории завода не подтвердилась

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Клубы черного дыма наблюдали брянцы в центре Бежицкого района днем в понедельник, 10 февраля. Такая информация появилась в соцсетях.

Пользователи предположили, что произошел пожар на территории БМЗ. Также в комментариях было много шутливых версий источника дыма.

Однако в реальности никакого ЧП не произошло.

– Пожара на территории завода не было, – заверили в пресс-службе БМЗ. – На соседней площадке попросту жгли строительный мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU