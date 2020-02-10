Брянцев напугал дым от сжигания мусора вблизи БМЗ
Версия пожара на территории завода не подтвердилась
Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".
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Клубы черного дыма наблюдали брянцы в центре Бежицкого района днем в понедельник, 10 февраля. Такая информация появилась в соцсетях.
Пользователи предположили, что произошел пожар на территории БМЗ. Также в комментариях было много шутливых версий источника дыма.
Однако в реальности никакого ЧП не произошло.
– Пожара на территории завода не было, – заверили в пресс-службе БМЗ. – На соседней площадке попросту жгли строительный мусор.
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ИСТОЧНИК KP.RU