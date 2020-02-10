2020-02-10T15:32:53+03:00
Общество

В Брянске пешеходы нарушили ПДД сотню раз за выходные

Всего автоинспекторы пресекли около 500 нарушений
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске пешеходы нарушили ПДД сотню раз за три дня.В Брянске пешеходы нарушили ПДД сотню раз за три дня.Фото: Анна ЛЕВКИНА
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В выходные, 7-9 февраля, на дорогах Брянска автоинспекторы зафиксировали 458 нарушений ПДД. В шести случаях водителей уличали в нетрезвой езде, сообщили в городском отделе ГИБДД.

104 раза не по правилам передвигались пешеходы. Еще 23 брянцам не уступили дорогу на «зебрах». 24 раза лихачи проезжали на красный.

29 протоколов автоинспекторы составили на водителей маршруток, еще 16 – на таксистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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