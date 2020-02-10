Виновнику смертельного ДТП на брянской трассе грозит до 12 лет тюрьмы

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:09:50+03:00

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Брянские полицейские расследуют смертельное ДТП, в котором подозревают нетрезвого водителя. На автомобилиста завели уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По версии следствия, трагедия случилась поздним вечером 29 января на участке «Брянск – Дятьково – граница Калужской области». Пьяный 30-летний водитель «Форд Фокус» ехал со скоростью не менее 120 км/ч и врезался в грузовик с полуприцепом.

От удара на месте скончался 30-летний пассажир «Форда».

- Водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, - говорят в УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU