Виновнику смертельного ДТП на брянской трассе грозит до 12 лет тюрьмы
Брянские полицейские расследуют смертельное ДТП, в котором подозревают нетрезвого водителя. На автомобилиста завели уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По версии следствия, трагедия случилась поздним вечером 29 января на участке «Брянск – Дятьково – граница Калужской области». Пьяный 30-летний водитель «Форд Фокус» ехал со скоростью не менее 120 км/ч и врезался в грузовик с полуприцепом.
От удара на месте скончался 30-летний пассажир «Форда».
- Водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, - говорят в УМВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU