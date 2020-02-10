В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на красный свет

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске сняли на видео очередного лихача.

Ролик с видеорегистратора опубликовали в группе «Нарушение ПДД Брянск». Судя по кадрам, 9 февраля на улице Фокина водитель «Ниссана» проехал на красный свет . Кроме того, он нарушил правила движения по полосам.

Автор видео призвал сотрудников ГИБДД обратить внимание на нарушителя и наказать его.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU