В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на красный свет
На ролик просят обратить внимание сотрудников ГИБДД
Фото: vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"
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В Брянске сняли на видео очередного лихача.
Ролик с видеорегистратора опубликовали в группе «Нарушение ПДД Брянск». Судя по кадрам, 9 февраля на улице Фокина водитель «Ниссана» проехал на красный свет . Кроме того, он нарушил правила движения по полосам.
Автор видео призвал сотрудников ГИБДД обратить внимание на нарушителя и наказать его.
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ИСТОЧНИК KP.RU