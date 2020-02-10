В Брянском районе при пожаре погибли три человека

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:42:07+03:00

Три человека погибли в пожаре под Брянском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Брянском районе ночью в понедельник, 10 февраля.

Сообщение о пожаре в селе Журиничи поступило дежурному МЧС в 02.10. По вызову выезжали расчеты трех пожарных частей (всего четыре автоцистерны).

– По прибытию выяснилось, что на улице Колхозной горит частный двухквартирный жилой дом, – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. – На тушение огнеборцам потребовалось больше двух часов, ликвидировали пожар в 04.27. Есть пострадавшие.

В следственном управлении СК РФ по Брянской области уточнили, что в пожаре погибли три человека, все они совершеннолетние. Их тела обнаружили спасатели уже после тушения. По данному факту возбудили уголовное дело (по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Обстоятельства происшествия выясняют следователи и эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU