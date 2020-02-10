В Брянске увековечили память врача Юлии Блинчевской
В Брянске открыли мемориальную доску неонатологу Юлии Блинчевской. Памятная надпись появилась на фасаде детской городской больницы №2.
Юлия Самуиловна проработала в медучреждении 61 год, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.
Она родилась в 1924 году в поселке Володарский. С детства Юлия Блинчевская мечтала стать врачом.
Работать она начала врачом-ординатором в отделении младшего детского возраста в Детской городской больнице. В 1955-м стала заведующей этим отделением. С 1964 года — заместитель главного врача по лечебной работе. В 1980 году Юлию Блинчевскую назначили заведующей отделения патологии новорожденных. С 1992-го до выхода на пенсию в феврале 2012 года она проработала неонатологом педиатрического отделения патологии новорожденных.
Юлия Блинчевская ушла из жизни 7 октября 2017 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU