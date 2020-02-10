2020-02-10T10:33:22+03:00
Общество

Жители Брянска смастерили детскую площадку

Игровая зона находится в частном секторе
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске местные жители своими руками построили детскую площадку. Этой новостью поделились в соцсетях.

Уникальная зона отдыха находился в частном секторе. Неравнодушные горожане сделали качели, горку, песочницу и даже фигурки животных.

В комментариях пользователи выразили опасение, что после публикации такая красота долго не продержится, и на площадку могут посягнуть вандалы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на красный свет
В Брянском районе при пожаре погибли три человека
В Брянске увековечили память врача Юлии Блинчевской
«Лиза Алерт»: пропавший в Брянске Василий Милишенко погиб
Жители Брянска смастерили детскую площадку
На Литейной в Брянске произошло два ДТП за одни сутки
Авиарейсы из Брянска в Симферополь стартуют в мае
Брянский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира
Брянцев предупредили об усилении ветра в понедельник
Под Брянском произошла серьезная авария
Соцсети: в Брянске шумные соседи подожгли квартиру молодой семьи
На брянской трассе легковушка врезалась в эвакуатор: погиб водитель
Две бани сгорели в Брянской области за одно утро
Брянцы пожаловались на неработающий светофор на набережной
В Брянске спасатели сняли мальчика с крыши котельной
Под Брянском начали капремонт дороги «Красный Бор – Чернетово»
Сотрудник исправительной колонии в Клинцах попался на взятке
В брянской «Лапландии» открылся парк-каток
В Брянске на Литейной иномарка протаранила столб
Брянский обком КПРФ возглавил Андрей Архицкий
Борис Пайкин вручил брянским ученым Благодарственные письма
На Бурова в Брянске столкнулись две легковушки: пострадала пассажирка
В брянском ДДЮТ имени Гагарина отметят «Широкую Масленицу»
Брянцы заметили крыс на детской площадке у «Линии»
В Брянске нашли живым 11-летнего пропавшего мальчика