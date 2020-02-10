Жители Брянска смастерили детскую площадку

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:33:22+03:00

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В Брянске местные жители своими руками построили детскую площадку. Этой новостью поделились в соцсетях.

Уникальная зона отдыха находился в частном секторе. Неравнодушные горожане сделали качели, горку, песочницу и даже фигурки животных.

В комментариях пользователи выразили опасение, что после публикации такая красота долго не продержится, и на площадку могут посягнуть вандалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU