Жители Брянска смастерили детскую площадку
Игровая зона находится в частном секторе
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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В Брянске местные жители своими руками построили детскую площадку. Этой новостью поделились в соцсетях.
Уникальная зона отдыха находился в частном секторе. Неравнодушные горожане сделали качели, горку, песочницу и даже фигурки животных.
В комментариях пользователи выразили опасение, что после публикации такая красота долго не продержится, и на площадку могут посягнуть вандалы.
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ИСТОЧНИК KP.RU