На Литейной в Брянске произошло два ДТП за одни сутки

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:11:42+03:00

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Сразу две дорожных аварии с пострадавшими зафиксировали на улице Литейной в Бежицком районе Брянска в воскресенье, 10 февраля. Пострадали три человека.

Так, в 14.20 в районе дома №26 в столб врезался 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан». Двигался он со стороны улицы Ульянова в сторону Куйбышева. В ДТП пострадал автомобилист и его 48-летний пассажир. У них ушибы. Водитель прошел медицинское освидетельствование, он трезв.

В 16.35 на этой же улице – уже в районе дома №80а – столкнулись «Вольво» с полуприцепом и легковушка «Лада Веста».

– В момент столкновения водитель грузовика поворачивал налево, на АЗС «Роснефть», – рассказали в отделе ГИБДД по Брянску. – 38-летний водитель «Лады» получил травму в виде ушибленной раны мягких тканей головы. Оба автомобилиста также трезвые.

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ИСТОЧНИК KP.RU