На Литейной в Брянске произошло два ДТП за одни сутки
Сразу две дорожных аварии с пострадавшими зафиксировали на улице Литейной в Бежицком районе Брянска в воскресенье, 10 февраля. Пострадали три человека.
Так, в 14.20 в районе дома №26 в столб врезался 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан». Двигался он со стороны улицы Ульянова в сторону Куйбышева. В ДТП пострадал автомобилист и его 48-летний пассажир. У них ушибы. Водитель прошел медицинское освидетельствование, он трезв.
В 16.35 на этой же улице – уже в районе дома №80а – столкнулись «Вольво» с полуприцепом и легковушка «Лада Веста».
– В момент столкновения водитель грузовика поворачивал налево, на АЗС «Роснефть», – рассказали в отделе ГИБДД по Брянску. – 38-летний водитель «Лады» получил травму в виде ушибленной раны мягких тканей головы. Оба автомобилиста также трезвые.
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ИСТОЧНИК KP.RU