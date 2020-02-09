Брянский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира
В воскресенье, 9 февраля, в Швеции на этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам завершился мужской масс-старт. Первое место занял уроженец брянского села Подывотье, что в Севском районе, Александр Большунов.
На прохождение 15-километровой трассы спортсмену понадобилось 33 минуты и 10,3 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Шур Рете (проиграл 0,8 секунды). Замкнул тройку лидеров еще один россиянин Иван Якимушкин, сообщает Федерация Лыжных гонок России.
Благодаря победе в масс-старте наш земляк упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. У него 1647 очков, и он опережает идущего вторым норвежца Йоханнеса Клэбо на 425 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU