2020-02-09T19:23:01+03:00
Общество

Брянский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира

Победой спортсмен упрочил свое лидерство в общем зачете
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Федерация Лыжных гонок России.Фото: Федерация Лыжных гонок России.
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В воскресенье, 9 февраля, в Швеции на этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам завершился мужской масс-старт. Первое место занял уроженец брянского села Подывотье, что в Севском районе, Александр Большунов.

На прохождение 15-километровой трассы спортсмену понадобилось 33 минуты и 10,3 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Шур Рете (проиграл 0,8 секунды). Замкнул тройку лидеров еще один россиянин Иван Якимушкин, сообщает Федерация Лыжных гонок России.

Благодаря победе в масс-старте наш земляк упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. У него 1647 очков, и он опережает идущего вторым норвежца Йоханнеса Клэбо на 425 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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