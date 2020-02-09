Брянцев предупредили об усилении ветра в понедельник

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:49:33+03:00

Синоптики прогнозируют в Брянской области порывистый ветер и снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Порывы могут достигать до 18 метров в секунду

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Жителей Брянской области предупредили об усилении ветра в понедельник, 10 февраля. Порывы его могут достигать 18 метров в секунду, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет 3-8 градусов мороза, днем – до плюс одного тепла. Ветер юго-западный.

Из-за непогоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации: оборваться линии электропередач, обрушиться деревья и рекламные щиты. Поэтому при сильных порывах ветрах стоит их обходить. А также не парковать машины под легкими конструкциями, которые могут рухнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU