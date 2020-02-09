2020-02-09T14:23:41+03:00
Общество

Соцсети: в Брянске шумные соседи подожгли квартиру молодой семьи

Им на окно сбросили горящую одежду
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск"Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске вражда соседей едва не закончилась пожаром. Информация об этом появилась в соцсетях в воскресенье, 9 февраля.

Об происшествии рассказала горожанка. Около года она пытается утихомирить соседа (живет этажом выше), который водит друзей и шумит по ночам.

– Сначала туда ходил мой муж, однако разговоры особо не помогали, – пишет Татьяна. – После 23.00 я вызывала полицию. Писала заявления, мне приходили отписки. Из администрации пришло только одно письмо, об отказе. Еще жду ответа на три обращения.

Так, в ночь с 6 на 7 февраля соседи в очередной раз устроили гулянку. Причем на сей раз, как утверждает горожанка, они били посуду в прихожей, а потом подожгли какую-то одежду и сбросили им на окно. Приезжали пожарные и полиция. Они приняли заявление, после чего уехали.

– В следующий раз они нам дверь подожгут, а у меня маленький ребенок, – опасается автор поста. – У меня уже нет сил, куда обращаться, чтобы приняли хоть какие-то меры.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Женщине посоветовали решить вопрос на собрании подъезда, либо в очередной раз сходить в злополучную квартиру ее супругу: для серьезного разговора.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира
Брянцев предупредили об усилении ветра в понедельник
Под Брянском произошла серьезная авария
Соцсети: в Брянске шумные соседи подожгли квартиру молодой семьи
На брянской трассе легковушка врезалась в эвакуатор: погиб водитель
Две бани сгорели в Брянской области за одно утро
Брянцы пожаловались на неработающий светофор на набережной
В Брянске спасатели сняли мальчика с крыши котельной
Под Брянском начали капремонт дороги «Красный Бор – Чернетово»
Сотрудник исправительной колонии в Клинцах попался на взятке
В брянской «Лапландии» открылся парк-каток
В Брянске на Литейной иномарка протаранила столб
Брянский обком КПРФ возглавил Андрей Архицкий
Борис Пайкин вручил брянским ученым Благодарственные письма
На Бурова в Брянске столкнулись две легковушки: пострадала пассажирка
В брянском ДДЮТ имени Гагарина отметят «Широкую Масленицу»
Брянцы заметили крыс на детской площадке у «Линии»
В Брянске нашли живым 11-летнего пропавшего мальчика