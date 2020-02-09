Соцсети: в Брянске шумные соседи подожгли квартиру молодой семьи

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:23:41+03:00

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В Брянске вражда соседей едва не закончилась пожаром. Информация об этом появилась в соцсетях в воскресенье, 9 февраля.

Об происшествии рассказала горожанка. Около года она пытается утихомирить соседа (живет этажом выше), который водит друзей и шумит по ночам.

– Сначала туда ходил мой муж, однако разговоры особо не помогали, – пишет Татьяна. – После 23.00 я вызывала полицию. Писала заявления, мне приходили отписки. Из администрации пришло только одно письмо, об отказе. Еще жду ответа на три обращения.

Так, в ночь с 6 на 7 февраля соседи в очередной раз устроили гулянку. Причем на сей раз, как утверждает горожанка, они били посуду в прихожей, а потом подожгли какую-то одежду и сбросили им на окно. Приезжали пожарные и полиция. Они приняли заявление, после чего уехали.

– В следующий раз они нам дверь подожгут, а у меня маленький ребенок, – опасается автор поста. – У меня уже нет сил, куда обращаться, чтобы приняли хоть какие-то меры.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Женщине посоветовали решить вопрос на собрании подъезда, либо в очередной раз сходить в злополучную квартиру ее супругу: для серьезного разговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU