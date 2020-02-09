На брянской трассе легковушка врезалась в эвакуатор: погиб водитель
Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе в субботу, 8 февраля.
Трагедия произошла около 00.40 на 379 км автодороги «Украина».
По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-219010» потерял управление над авто, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Двигался он со стороны Москвы в сторону Киева.
– Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, – рассказали в региональном ГИБДД. – Также пострадал его 48-летний пассажир. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ноги и ушибы. Больного отпустили домой, назначив лечение.
Кстати, это единственное ДТП с пострадавшими субботы, 8 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU