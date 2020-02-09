2020-02-09T13:10:42+03:00
Общество

На брянской трассе легковушка врезалась в эвакуатор: погиб водитель

Автомобилист вылетел на «встречку», потеряв управление над машиной
Анна ЛЕВКИНА
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В ДТП в Навлинском районе погиб 42-летний мужчина.В ДТП в Навлинском районе погиб 42-летний мужчина.Фото: Сергей ГАПОН
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Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе в субботу, 8 февраля.

Трагедия произошла около 00.40 на 379 км автодороги «Украина».

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-219010» потерял управление над авто, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Двигался он со стороны Москвы в сторону Киева.

– Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, – рассказали в региональном ГИБДД. – Также пострадал его 48-летний пассажир. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ноги и ушибы. Больного отпустили домой, назначив лечение.

Кстати, это единственное ДТП с пострадавшими субботы, 8 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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