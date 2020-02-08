Сотрудник исправительной колонии в Клинцах попался на взятке
Дело уже передали в суд
Экс-сотрудника брянской ИК-6 осудят за превышение полномочий и взятку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во втором по величине городе Брянской области в суд передали уголовное дело о коррупционном преступлении в местной ИК-6. Его фигурант – экс-сотрудник исправительного учреждения.
Брянца обвиняют в превышении полномочий и взятке в значительном размере.
По существу это дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Сюда оно поступило 5 февраля, сообщается на его сайте.
Более подробностей информации об инциденте пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU