2020-02-08T17:26:58+03:00
Общество

В брянской «Лапландии» открылся парк-каток

В выходные он работает до 22 часов
Анна ЛЕВКИНА
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Фото:vk.com/laplandiya32.Фото:vk.com/laplandiya32.
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В субботу, 8 января, в культурно-оздоровительном парке «Лапландия» в Брянске открылся парк-каток.

Помимо коньков, любителей зимних видов спорта здесь ждут горные лыжи, сноуборды, сани-ватрушки и беговые лыжи. Новички смогут позаниматься с инструкторами.

Работает парк-каток в выходные с 11.00 до 22.00, уточнили его сотрудники в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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