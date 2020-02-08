В брянской «Лапландии» открылся парк-каток
В выходные он работает до 22 часов
Фото:vk.com/laplandiya32.
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В субботу, 8 января, в культурно-оздоровительном парке «Лапландия» в Брянске открылся парк-каток.
Помимо коньков, любителей зимних видов спорта здесь ждут горные лыжи, сноуборды, сани-ватрушки и беговые лыжи. Новички смогут позаниматься с инструкторами.
Работает парк-каток в выходные с 11.00 до 22.00, уточнили его сотрудники в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU