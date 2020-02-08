На Бурова в Брянске столкнулись две легковушки: пострадала пассажирка

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:22:13+03:00

Два легковых автомобиля столкнулись в Бежицком районе Брянска, пострадала женщина. Фото: Сергей ГАПОН

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Серьезные травмы головы получила 35-летняя женщина в дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска в пятницу, 7 февраля.

ДТП произошло в 11.57 на улице Бурова. Там столкнулись два легковых автомобиля – «Фиат Альбеа» и «ЛАДА-111730» (Калина).

По предварительной информации, дорожную аварию спровоцировал 39-летний водитель иномарки. Двигаясь от улицы Ульянова к Речной, тот не соблюдал дистанцию. В итоге он протаранил движущийся в попутном направлении автомобиль.

– В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Лады», – уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД. – С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU