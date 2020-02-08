В брянском ДДЮТ имени Гагарина отметят «Широкую Масленицу»

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:31:50+03:00

Празднование растянется на четыре дня

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С 25 по 28 февраля во Дворце имени Гагарина будет проходить культурно-образовательную программа «Широкая Масленица». Поучаствовать в празднике организаторы пригласили школьников города и области.

– Гостей ждут заклички, обряд величания, мастер-класс по выпеканию блинов, народные состязания и конкурсы, – рассказали в ДДЮТ. – В финале традиционно сожгут чучело Масленицы.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8-953-293-50-58, 8 (4832) 66-03-11.

Начало праздника в 13.00.

Возрастные ограничения – 6+.

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ИСТОЧНИК KP.RU