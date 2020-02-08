В брянском ДДЮТ имени Гагарина отметят «Широкую Масленицу»
С 25 по 28 февраля во Дворце имени Гагарина будет проходить культурно-образовательную программа «Широкая Масленица». Поучаствовать в празднике организаторы пригласили школьников города и области.
– Гостей ждут заклички, обряд величания, мастер-класс по выпеканию блинов, народные состязания и конкурсы, – рассказали в ДДЮТ. – В финале традиционно сожгут чучело Масленицы.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8-953-293-50-58, 8 (4832) 66-03-11.
Начало праздника в 13.00.
Возрастные ограничения – 6+.
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ИСТОЧНИК KP.RU