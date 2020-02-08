Брянцы заметили крыс на детской площадке у «Линии»
Жители Бежицкого района Брянска заметили крыс на детской площадке вблизи гипермаркета «Линия». Информация об этом появилась в социальных сетях в субботу, 8 февраля.
- Их нора прямо в детской песочнице! - уточнила в комментариях к посту горожанка. - Это ужас какой-то.
Инцидент активно обсуждают пользователи. Местные жители подтверждают, что боятся гулять на этой площадке. Причем она одна из самых обустроенных в округе. По некоторым данным, грызунов можно повстречать не только в песочнице, но и на лавочках, в беседке.
Горожане требуют, чтоб власти навели порядок на участке.
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ИСТОЧНИК KP.RU