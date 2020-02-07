На выходных в центре Брянска ограничат движение
На выходных в Советском районе Брянска ограничат движение. Об этом сообщает пресс-службе мэрии.
Ограничение будет действовать с семи вечера 8 февраля до трех часов 9 февраля. Нельзя будет проехать и припарковаться по улице Пролетарской - от проспекта Ленина до улицы Луначарского.
- Исключение сделают для участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в Брянске, - уточнили в горадминистрации.
О том, что стало причиной ограничения движения и что будет за мероприятие, в мэрии не уточнили.
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ИСТОЧНИК KP.RU