На выходных в центре Брянска ограничат движение

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:21:20+03:00

Ограничение будет действовать с семи вечера 8 февраля до трех часов 9 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нельзя будет проехать по улице Пролетарской

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На выходных в Советском районе Брянска ограничат движение. Об этом сообщает пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать с семи вечера 8 февраля до трех часов 9 февраля. Нельзя будет проехать и припарковаться по улице Пролетарской - от проспекта Ленина до улицы Луначарского.

- Исключение сделают для участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в Брянске, - уточнили в горадминистрации.

О том, что стало причиной ограничения движения и что будет за мероприятие, в мэрии не уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU