В Злынке закрыли шесть сайтов, на которых продавали медсправки

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:33:20+03:00

Оформить заказ можно было свободно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Злынковская прокуратура нашла сайты, на которых можно было незаконно купить медицинские справки. Всего правоохранители выявили шесть подобных интернет-ресурсов.

Справки здесь делали без фактического осмотра у врача и оформления медицинских документов. Причем купленную справку могли доставить заказчику на дом или в любое указанное место.

- Оформить заказ можно было свободно, без регистрации и пароля, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Информация на сайтах распространялась бесплатно, ограничения на передачу, копирование и распространение не было.

Прокуратура направила в суд иск о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Иск полностью удовлетворили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU