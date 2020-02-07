2020-02-07T15:52:39+03:00
Общество

В Дятькове отобрали водительские права у двух пациентов психиатра

Автомобилисты состояли на учете в медучреждении
Ольга УМАРОВА
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В брянском городе Дятькове лишили водительских прав двух местных жителей, которые состоят на учете у психиатра. Нарушение выявила прокуратура, передает пресс-служба регионального ведомства.

По результатам проверки прокуратура направила в суд два иска - о прекращении действия водительских удостоверений.

- Состояние здоровье указанных граждан препятствовало безопасному управлению транспортными средствами, - уточнили в пресс-службе.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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