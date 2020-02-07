В Дятькове отобрали водительские права у двух пациентов психиатра
В брянском городе Дятькове лишили водительских прав двух местных жителей, которые состоят на учете у психиатра. Нарушение выявила прокуратура, передает пресс-служба регионального ведомства.
По результатам проверки прокуратура направила в суд два иска - о прекращении действия водительских удостоверений.
- Состояние здоровье указанных граждан препятствовало безопасному управлению транспортными средствами, - уточнили в пресс-службе.
Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU