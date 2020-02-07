Брянского вора, отказавшегося от «перевоспитания», отправят в колонию
В брянском поселке Белые Берега местному жителю обязательные работы заменили на лишение свободы. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В октябре прошлого года 40-летнего брянца осудили за покушение на кражу.
- Ему назначили 280 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре. - Однако после отбытия 10 часов работ осужденный от дальнейшего отбывания наказания отказался. Уважительных причин он не привел.
В итоге суд заменил "воспитательные" работы на 1 месяц и 3 дня колонии-поселении.
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ИСТОЧНИК KP.RU