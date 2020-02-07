Брянского вора, отказавшегося от «перевоспитания», отправят в колонию

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:30:07+03:00

Брянца осудили за покушение на кражу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В брянском поселке Белые Берега местному жителю обязательные работы заменили на лишение свободы. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре прошлого года 40-летнего брянца осудили за покушение на кражу.

- Ему назначили 280 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре. - Однако после отбытия 10 часов работ осужденный от дальнейшего отбывания наказания отказался. Уважительных причин он не привел.

В итоге суд заменил "воспитательные" работы на 1 месяц и 3 дня колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU