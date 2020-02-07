2020-02-07T14:27:40+03:00
Общество

В 2019 году «Брянские бани» заработали 34 миллиона рублей

Почти все городские парные ушли частникам
Ольга УМАРОВА
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Почти все брянские бани передали в частные руки.Почти все брянские бани передали в частные руки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За 2019 год доход МУП «Брянские бани» увеличился на 34, 2 миллиона рублей. Судьбу и состояние городских парных обсудили на совещании в горадминистрации.

По словам нового директора предприятия Александра Перминева, по сравнению с прошлым годом прибыль подросла почти на 8 процентов. Общая кредиторская задолженность за 2019-й снизилась с 21,3 миллионов рублей до 5,5 миллионов.

Другая новость – почти все брянские бани передали в частные руки.

- В конце прошлого года приняли решение сдать в аренду бани №№1, 2, 3 и 12, - рассказали в пресс-службе Брянской администрации. - По итогам проведенных торгов бани №№1 и 2 берет в аренду ООО «Добрыня», бани №№3 и 12 - ООО «Экс». Средняя заполняемость бани №2 в 2019 году составила 13,7%.

А во вторник, 4 февраля, МУП «Брянские бани» заключило договор с ООО «Добрыня» на аренду части помещений бани №2 сроком на 10 лет. В мэрии уточнили, что арендатор сохранит льготный тариф 220 рублей. И 100 рублей - детям до семи лет, инвалидам 1 группы, участникам ВОВ и узникам концлагерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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