В Брянске водитель иномарки протаранил ворота и сбил человека
В Брянске автомобилист врезался в ворота предприятия и сбил стоявшего за ними человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля около 14.30 на улице Уральской, сообщили в городской Госавтоинспекции.
39-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в ворота. За ними стоял 37-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали перелом ноги. Его госпитализировали.
Оказалось, что у водителя не было прав. На него составили административный протокол.
Наказание грозит 38-летней владелице автомобиля, которая дала машину человеку без прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU