В Брянске водитель иномарки протаранил ворота и сбил человека

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:58:41+03:00

Оказалось, что у водителя не было прав. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

Автомобилист не справился с управлением

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В Брянске автомобилист врезался в ворота предприятия и сбил стоявшего за ними человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля около 14.30 на улице Уральской, сообщили в городской Госавтоинспекции.

39-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в ворота. За ними стоял 37-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали перелом ноги. Его госпитализировали.

Оказалось, что у водителя не было прав. На него составили административный протокол.

Наказание грозит 38-летней владелице автомобиля, которая дала машину человеку без прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU