Под Трубчевском пьяный водитель попал в ДТП на угнанной машине

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:15:42+03:00

Документов на машину у водителя – 35-летнего жителя Белоруссии - не было. Фото: Иван ВИСЛОВ

Автомобилист «одолжил» иномарку, чтобы съездить в соседнее село

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В Трубчевском районе задержали водителя, который решил прокатиться на чужом автомобиле и съехал в кювет. Как сообщает областное УМВД, ДТП произошло неподалеку от села Плюсково.

Приехавшие на место полицейские увидели поврежденное «Ауди 80». Документов на машину у водителя – 35-летнего жителя Белоруссии - не было.

- Автомобилист рассказал, что выпивал вместе с 43-летним приятелем из деревни Мошки, - рассказали в УМВД России по Брянской области. - Когда хозяин жилья пошел отдыхать, гость решил съездить в соседнее село, для чего «одолжил» чужой автомобиль.

На задержанного составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU