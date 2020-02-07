В Брянске нашли живым пропавшего Андрея Тихонкова

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:18:53+03:00

Мужчина не выходил на связь со 2 февраля

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В Брянске нашли живым пропавшего 46-летнего Андрея Тихонкова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Мужчина ушел из дома 2 февраля и не вернулся. Родственники стали искать пропавшего.

В четверг, 6 февраля, мужчина вышел на связь с родными. Поиски завершили.

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ИСТОЧНИК KP.RU