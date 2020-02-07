В ДТП на трассе в Дятьковском районе погиб 20-летний автомобилист
На трассе в Дятьковском районе перевернулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля около 7.00 на 48-м километре автодороги «Брянск-граница Калужской области».
- 20-летний водитель за рулем "Хендай Солярис" выбрал скорость не соответствующую конкретным условиям движения, - говорят в областной Госавтоинсппекции. - Машина столкнулась с попутно движущимся автомобилем "Лада Ларгус". Иномарка съехала в кювет, где опрокинулась.
36-летний водитель отечественной легковушки не пострадал. А вот 20-летний автомобилист получил смертельные травмы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU