В ДТП на трассе в Дятьковском районе погиб 20-летний автомобилист

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:24:17+03:00

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На трассе в Дятьковском районе перевернулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля около 7.00 на 48-м километре автодороги «Брянск-граница Калужской области».

- 20-летний водитель за рулем "Хендай Солярис" выбрал скорость не соответствующую конкретным условиям движения, - говорят в областной Госавтоинсппекции. - Машина столкнулась с попутно движущимся автомобилем "Лада Ларгус". Иномарка съехала в кювет, где опрокинулась.

36-летний водитель отечественной легковушки не пострадал. А вот 20-летний автомобилист получил смертельные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU